Futebol: PSG regressa aos triunfos, Lille na liderança

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG, apontou o primeiro golo da equipa no triunfo por 2-0 frente ao Lorient.

O Paris Saint-Germain regressou aos triunfos na Ligue 1 com uma vitória por 2-0 frente ao Lorient, num jogo a contar para a 15ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol. Na liderança continua o Lille que venceu o Dijon por 0-2.

Após a derrota frente ao Lyon no Parque dos Príncipes por 0-1, era esperada uma reacção do PSG, actual campeão de França.

Novamente a jogar em casa os parisienses até entraram mal no jogo, não conseguindo controlar o encontro e deixando algumas oportunidades de golo ao Lorient.

Tudo mudou na segunda parte. O árbitro assinalou uma grande penalidade e expulsou o defesa do Lorient, Andrew Gravillon.

O avançado francês Kylian Mbappé não deixou escapar a oportunidade e abriu o marcador.

A dez contra onze e a perder por 1-0, a equipa da Bretanha acabou por baixar o ritmo.

A dominar o PSG apontou um segundo tento da autoria do avançado italo-marfinense, Moise Kean.

A má notícia nessa noite de futebol, foi a lesão do médio luso-guineense do Paris Saint-Germain, Danilo Pereira.

Com este resultado os parisienses estão agora no segundo lugar com 31 pontos, a um ponto do líder, o Lille.

Mama Baldé (esquerda), avançado guineense do Dijon, e Reinildo (direita), defesa moçambicano do Lille, defrontaram-se no campeonato francês da primeira divisão de futebol. © AFP - DENIS CHARLET

Lille na frente antes de ser vendido

A equipa do Norte da França, que conta com o internacional moçambicano Reinildo, venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Dijon, clube onde actua o internacional guineense Mama Baldé.

Um triunfo que permite ao Lille continuar na liderança da Ligue 1 com 32 pontos, no entanto a situação do clube gaulês não tem sido a melhor. O presidente, e proprietário do clube, Gérard Lopez, vai vender as partes que tem no clube, visto que o seu principal credor, o fundo de investidores norte-americano Elliott. Gérard Lopez só tinha reembolsado 102 dos 225 milhões que tinha recebido do fundo.

Esse mesmo fundo de investidores pediu o reembolso sobretudo num momento em que a pandemia de Covid-19 tem afectado a economia do mundo do futebol e a desistência de MediaPro, que tinha comprado os direitos televisivos da Ligue 1 por cerca de mil milhões de euros por ano, vai criar muitos problemas nos orçamentos dos clubes franceses.

Gérard Lopez vai vender ao fundo de investimentos britânico Merlyn Partners, que vai colocar um francês na Presidência, Olivier Létang, que já passou pelo PSG e pelo Rennes. Uma situação complicada para o Lille que terá de vender jogadores em Janeiro para estabilizar a situação financeira e as dívidas que tem com a Elliott.

Marselha e Lyon perdem pontos

O Lyon, que estava na liderança com o Lille, empatou em casa a duas bolas frente ao Brest e recuou para o terceiro lugar com 30 pontos, isto enquanto o Marselha perdeu na deslocação ao terreno do Rennes por 2-1 e está na quarta posição com 27 pontos.

Na próxima jornada o Lille recebe o PSG no jogo grande do dia, a 20 de Dezembro, enquanto o Marselha acolhe o Reims e o Lyon se desloca ao terreno do Nice a 19 de Dezembro.

