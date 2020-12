Futebol: Robert Lewandowski venceu Prémio ‘The Best’

O avançado polaco do Bayern Munique, Robert Lewandowski, arrecadou o Prémio ‘The Best’, batendo o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

O Prémio ‘The Best’ é atribuído pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial, distinguindo o melhor jogador do mundo do ano que se termina.

Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo

O internacional polaco, que em 2020 venceu a Liga dos Campeões e o campeonato alemão, a Supertaça europeia, a Taça da Alemanha e a SuperTaça germânica, arrecadou o prémio ‘The Best’ com 52 pontos, ficando à frente de Cristiano Ronaldo com 38 e de Lionel Messi com 35.

A pontuação nesta votação é definida e dividida por quatro elementos: treinadores, capitães, imprensa e fãs. Robert Lewandowski foi o preferido de todos, recolhendo 554 pontos dos treinadores, 631 dos capitães, 807 da imprensa e 679,995 dos adeptos.

Para Raffael, avançado brasileiro de 35 anos que actuou 13 temporadas na Alemanha, este troféu é merecido e inédito visto que nenhum jogador a actuar na Bundesliga o tinha vencido.

Raffael, avançado brasileiro 18-12-2020

Pela primeira vez um jogador polaco venceu este prémio da FIFA. Recorde-se que a partir de 1991 a FIFA organizou o Prémio de ‘Melhor Jogador do Ano’, depois houve uma ligação com a revista ‘France Football’ para atribuir a ‘Bola de Ouro/FIFA’, e agora é o Prémio ‘The Best’.

De notar que Cristiano Ronaldo já arrecadou duas vezes ‘The Best’, enquanto Lionel Messi, Luka Modric e Robert Lewandowski venceram uma vez cada um.

O único atleta que esteve sempre presente no pódio desde 2016 e a criação do prémio foi Cristiano Ronaldo: duas vezes no primeiro lugar, duas vezes no segundo e uma vez no terceiro.

Eis o Top-10 do ‘The Best’:

1º. Robert Lewandowski - 52 pontos

2º. Cristiano Ronaldo - 38

3º. Lionel Messi - 35

4º. Sadio Mané - 29

5º. Kevin De Bruyne - 26

6º. Mohamed Salah - 25

7º. Kylian Mbappé - 19

8º. Thiago Alcântara - 17

9º. Neymar - 16

10º. Virgil van Dijk - 13

O primeiro atleta africano foi o senegalês Sadio Mané que terminou no quarto lugar.

Lucy Bronze, luso-inglesa eleita melhor jogadora

A FIFA atribuiu outros prémios durante a cerimónia que decorreu em Zurique na Suíça.

O Prémio de jogadora do ano foi atribuído a Lucy Bronze, defesa luso-inglesa que representava as francesas do Lyon, e que se transferiu durante o Verão para as britânicas do Manchester City. Com o Lyon a atleta venceu a Liga dos Campeões, a Taça de França e o campeonato francês.

Os guarda-redes também foram premiados: a melhor guarda-redes do Mundo é Sarah Bouhaddi, atleta francesa do Lyon, enquanto do lado masculino é o alemão Manuel Neuer do Bayern Munique.

A FIFA também elegeu o onze do ano: Allison - Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos e Alphonso Davies - Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne e Thiago Alcântara - Leo Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

Na vertente feminina o onze inicial era composto pelas seguintes jogadoras: Christiane Endler - Lucy Bronze, Wendie Renard e Millie Bright - Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete e Megan Rapinoe - Pernille Harder, Vivianne Miedema e Tobin Heath.

Os melhores treinadores foram Sarina Wiegman, a selecionadora holandesa, do lado feminino, enquanto do lado masculino foi o alemão Jürgen Klopp do Liverpool.

O prémio Puskas de melhor golo do ano foi atribuído ao avançado sul-coreano do Tottenham, Son Heung-Min.

Mattia Agnese venceu o FIFA Fair Play Award. O italiano de 17 anos, que actua na equipa do Ospedaletti, destacou-se por ter salvo a vida de um oponente que perdeu os sentidos dentro das quatro linhas.

Num ano quase sem adeptos nas bancadas, a FIFA não esquece o apoio dos fãs e atribuiu o prémio de melhor fã ao brasileiro Marivaldo Francisco da Silva, um adepto do Sport Recife.

