Turquia/União Europeia

Turquia quer abrir novo capítulo com a União Europeia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma conferência de imprensa no passado dia 30 de Novembro. via REUTERS - PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

Texto por: RFI 3 min

O chefe de Estado turco quer abrir uma nova página com a União Europeia. As garantias de Recep Tayyip Erdogan foram dadas durante uma conversa telefónica que manteve, ontem, com a chanceler Ângela Merkel. O chefe de Estado turco evoca a criação de uma "agenda positiva".