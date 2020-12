Covid-19: Holanda suspende voos provenientes do Reino Unido

As autoridades holandesas suspenderam este domingo, 20 de Dezembro, todos os voos em proveniência do Reino Unido depois de terem descoberto um caso de contaminação da variante do coronavírus que circula numa parte do território britânico.

A suspensão dos voos em proveniência do Reino Unido entrou em vigor às 6 horas deste domingo e vai manter-se até pelo menos ao dia 1 de Janeiro, avança o comunicado oficial que diz ainda que restrições suplementares poderão ser tomadas em função da evolução da situação.

As autoridades aconselham os holandeses a viajar apenas se for estritamente necessário, o objectivo é evitar ao máximo a propagação do vírus.

Este anúncio acontece horas depois do governo britânico ter voltado a confinar a cidade de Londres e o sudeste da Inglaterra para tentar parar a evolução das novas contaminações atribuídas à nova variante do vírus.

“Uma nova variante do vírus Covid-19 circula actualmente no Reino Unido. Ela propaga-se mais rapidamente e é mais difícil de detectar”, declarou o ministro holandês da Saúde num comunicado.

O comunicado do ministério da Saúde holandês acrescenta que nos próximos dias, os países membros da União Europeia vão explorar possibilidades de limitar o risco da nova variante do vírus ser importada do Reino Unido

Na Holanda vigora actualmente um confinamento de cinco semanas, até meados de Janeiro, as escolas e os comércios não essenciais estão encerrados. As medidas visam conter a propagarão do vírus no país que contabiliza, segundo o instituto Johns Hopkins, mais de 687 mil casos de infecção e 10.546.

