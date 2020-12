Covid-19: OMS pede à Europa para reforçar controlos

A Organização Mundial de Saúde alertou hoje os países membros na Europa para “reforçarem os controlos” por causa da variante do novo coronavírus no Reino Unido. Pelo menos 10 países no continente europeu e no mundo colocaram restruições a viagens oriundas do Reino Unido.

Segundo a organização Mundial de Saúde fora do território britânico foram registados ainda poucos casos, nove na Dinamarca e um caso na Holanda e um outro na Austrália. Ainda assim, a OMS alertou os países membros na Europa para “reforçarem os controlos”, por causa da variante do novo coronavírus no Reino Unido, e recomenda o aumento da capacidade de resposta na sequenciação do vírus, antes de saberem mais sobre os riscos colocados por esta variante.

Europa suspende viagens provenintes do Reino Unido

A nova estirpe de Covid-19 obrigou hoje a uma reunião ‘online’ que juntou o Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Horas depois, Paris anunciou a suspensão de todas as viagens provenientes do Reino Unido, a medida entre em vigor a a partir da meio noite, por um período de 48 horas.

Berlim também decidiu impor restrições ao tráfego aéreo proveniente do Reino Unido e da África do Sul, o país africano com maior número de infecções.

Esta manhã, vários países europeus- Holanda, Bélgica Itália, Irlanda- já tinham vindo anunciar a suspensão de voos oriundos do Reino Unido devido à identificação de uma nova estirpe de coronavírus. Pelo menos 10 países no continente europeu e no mundo colocaram restruições a viagens oriundas do Reino Unido.

Portugal está a acompanhar “com atenção” a evolução da situação epidemiológica no Reino Unido, mas ainda decidiu qualquer alteração às restrições previamente impostas.

Reino Unido regista 36 mil novas infecções

Ontem, o primeiro-ministro britânico anunciou novas medidas para prevenir a propagação da Covid-19 no país. A região de Londres e a maior parte do sudeste de Inglaterra passaram para uma nova categoria de restrições, o Nível 4, arrasando os planos para reuniões de família durante o período de Natal.

Boris Johnson garantiu que não teve alternativa, em causa uma variante do coronavírus que fez o disparar o número de casos. Este domingo foram registados 36 mil novas infecção de Covid-19.

Os cientistas britânicos não acreditam que a nova estirpe do vírus seja mais mortífera ou resistente às vacinas. Mas está a espalhar-se com mais rapidez e arrisca sobrecarregar os hospitais, que já estão sob pressão e com falta de camas numa época do ano tipicamente complicada.

