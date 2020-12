Covid-19: Reino Unido sacrifica Natal

O primeiro-ministro britânico anunciou novas medidas para prevenir a propagação da Covid-19. A região de Londres e a maior parte do sudeste de Inglaterra passaram, este domingo, para uma nova categoria de restrições, o Nível 4, arrasando os planos para reuniões de família durante o período de Natal. Boris Johnson garantiu que não teve alternativa, em causa uma variante do coronavírus que fez o número de casos disparar nos últimos dias.

Milhões de pessoas no Reino Unido receberam ordem para ficar em casa a partir de hoje, arrasando os planos para reuniões de família durante o período de Natal. À meia noite, a região de Londres e a maior parte do sudeste de Inglaterra passaram para uma nova categoria de restrições, o Nível 4, com proibições de viagem e convívio entre famílias diferentes e o encerramento da maioria do comércio.

O anúncio foi súbito, com apenas algumas horas de antecedência. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ontem que não teve alternativa, em causa uma variante do coronavírus que fez o número de casos disparar nos últimos dias.

“Sim, o Natal este ano será diferente, muito diferente. Mas temos de ser realistas. Estamos a sacrificar a hipótese de ver os nossos entes queridos este natal para ter uma maior probabilidade de proteger as suas vidas e ter a oportunidade de vê-los em futuros Natais”, disse.

Os cientistas não acreditam que a nova estirpe do vírus seja mais mortífera ou resistente às vacinas. Mas está a espalhar-se com mais rapidez e arrisca sobrecarregar os hospitais, que já estão sob pressão e com falta de camas numa época do ano tipicamente complicada.

A Holanda já proibiu viagens do Reino Unido por causa da ameaça desta nova variante. Boris Johnson foi criticado por ter ignorado avisos feitos esta semana, mas, mais uma vez, foi obrigado a fazer meia volta, vítima de um vírus insensível e imprevisível.

