Acordo no Congresso americano sobre um plano de retoma económica de 900 biliões de Dólares

Um acordo foi alcançado este Domingo no Congresso americano entre democratas e republicanos para a votação de um novo plano de apoio à economia devastada pelas consequências da covid-19 que já matou cerca de 318 mil pessoas nos Estados Unidos e mergulhou outros milhões no desemprego. Este plano que estava a ser negociado há sete meses deveria ser submetido a votações hoje na Câmara dos Representantes e no Senado antes de ser promulgado pelo Presidente Trump.

Publicidade Continuar a ler

Este plano de contingência, é um dos mais importantes da História dos Estados Unidos, a seguir ao pacote de 2.300 biliões de Dólares votado no passado mês de Março pelo Congresso para fazer frente à pandemia. Este acordo intervém numa altura em que os Estados Unidos se tornaram o país mais afectado a nível mundial, com cerca de 318 mil mortos, mais de 17 milhões de infectados e uma média de 200 mil novas contaminações por dia.

Com milhões de pessoas a perder os seus empregos, "este programa vai renovar e prolongar uma série de subsídios federais que ajudaram as famílias a sobreviver", garantiu Mitch McConnell, o chefe da maioria republicana no Senado.

Este plano prevê nomeadamente cheques de 600 Dólares para as famílias mais vulneráveis a serem distribuídos já na semana que vem, segundo confirmou hoje o secretário das finanças Steven Mnuchin, sendo que outros 25 mil milhões de Dólares serão destinados a ajudas para pagar rendas e evitar eventuais despejos. Quase outros 300 mil milhões de Dólares serão aplicados no apoio aos pequenos comércios ou restaurantes, sendo que estão igualmente previstos envelopes para a ajuda alimentar e cuidados de saúde, nomeadamente em termos de distribuição e logística de vacinas contra o coronavírus.

Os democratas não esconderam a sua intenção de apoiar medidas suplementares depois da investidura de Joe Biden como Presidente no próximo dia 20 de Janeiro. "Trata-se de uma base, não de um valor máximo de ajuda perante o coronavírus" declarou Chuck Schumer, chefe da minoria democrata no Senado, a esquerda do hemiciclo tendo preconizado -para já sem resultado- uma ajuda federal massiva às administrações locais para enfrentar as consequências da pandemia.

Perante o risco de bloqueio, também ficou de fora a protecção jurídica reclamada pelos republicanos a favor das empresas, perante o risco de acções judiciais ligadas ao coronavírus, como sucedeu por exemplo com o gigante da distribuição Walmart que é alvo de uma acção da família de um empregado que morreu com covid-19, depois de ter sido contaminado no seu local de trabalho, segundo afirmam os queixosos.

De referir que na passada quarta-feira, o Presidente do Fed, Jerome Powell, deu conta da urgência em adoptar o plano concluído este fim-de-semana dado que numerosas pequenas empresas correm o risco de falir logo após o Natal se não receberem ajuda imediatamente. Segundo dados oficiais, a taxa de desemprego deveria chegar aos 6,7% neste ano e 5% em 2021 nos Estados Unidos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro