Futebol: Real Madrid e Atlético lideram, FC Barcelona caiu novamente

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, e Karim Benzema, avançado dos merengues, festejam mais um triunfo para a equipa madrilena.

O Atlético Madrid e o Real Madrid lideram o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol. O FC Barcelona empatou a duas bolas frente ao Valência e acabou por perder dois pontos na corrida ao título.

O Atlético Madrid continua na liderança da Liga espanhola, isto após a 14 jornada. Os ‘colchoneros’ venceram por 3-1 o Elche e têm agora 29 pontos em apenas 12 jogos realizados.

Os tentos do Atlético Madrid foram apontados pelo hispano-brasileiro Diego Costa e pelo uruguaio Luis Suárez que bisou.

De notar que a equipa de Madrid contou com 5 lusófonos: o luso-belga Yannick Ferreira-Carrasco, o hispano-brasileiro Diego Costa, os brasileiros Felipe e Renan Lodi, e o português João Félix.

Real Madrid venceu sem dificuldades

O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Eibar e venceu por 1-3. Os tentos foram apontados pelo avançado francês Karim Benzema, pelo médio croata Luka Modric e pelo avançado espanhol Lucas Vázquez. De notar que o golo de honra para o Eibar foi marcado pelo avançado espanhol Kike García.

É a quarta vitória consecutiva para o Real Madrid. Os ‘merengues’ contam com 9 triunfos desde o início da época 2020/2021, o mesmo número que o Atlético, aliás são as duas equipas com o maior número de triunfos na Liga espanhola.

Um triunfo que permite aos pupilos do francês Zinedine Zidane continuar na liderança da liga espanhola com 29 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid. No entanto, os ‘merengues’ já realizaram 14 encontros, enquanto os ‘colchoneros’ têm apenas 12 jogos.

Lionel Messi, avançado argentino do FC Barcelona. LLUIS GENE AFP

FC Barcelona perdeu pontos

Os catalães receberam o Valência e empataram a duas bolas no Estádio Camp Nou. Os golos foram apontados pelo argentino Lionel Messi e pelo uruguaio Ronald Araújo para os ‘blaugranas’, enquanto o francês Mouctar Diakhaby e o uruguaio Maxi Gómez marcaram os tentos dos valencianos.

O FC Barcelona, onde actuam o luso-francês Antoine Griezmann e o português Francisco Trincão, ocupa o quinto lugar com 21 pontos, em 13 jogos realizados, a 8 pontos dos líderes, o Atlético Madrid que disputou apenas 12 partidas, e o Real Madrid que realizou 14 encontros.

Os ‘blaugranas’, que contam com o hispano-guineense Ansu Fati, lesionado neste momento, estão numa situação complicada e terão de reagir rapidamente para não estar cada vez mais longe dos lugares cimeiros e da luta pelo título.

Na próxima jornada o Atlético Madrid desloca-se ao terreno da Real Sociedad, o Real Madrid recebe o Granada, e o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Valladolid.

