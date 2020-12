#Covid-19/nova variante

Reunião de emergência devido a nova variante de coronavírus

Londres, 20 de Dezembro de 2020. AFP - NIKLAS HALLE'N

Texto por: RFI 2 min

Os 27 líderes da União Europeia reúnem-se, esta segunda-feira, ao mais alto nível político, para coordenar respostas à nova variante do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido. A reunião foi convocada de emergência pela presidência alemã do Conselho.