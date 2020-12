Camionistas portugueses bloqueados no Reino Unido

O encerramento da fronteira entre a França e o Reino Unido, devido à nova variante da Covid-19, está a provocar o bloqueio de milhares de camionistas, entre eles muitos portugueses.

Parados em frente à passagem que permite ligar o Reino Unido à França pelo túnel do Canal da Mancha: eis a situação de milhares de camionistas que ficaram bloqueados após a decisão das autoridades francesas de fecharem as fronteiras devido à nova variante da Covid-19.

No entanto, até agora as directrizes europeias permitiam que os camionistas, apesar da pandemia, pudessem atravessar quaisquer países visto que muitos deles transportam mercadorias, ou seja bens essenciais.

Para Pedro Polónio, presidente da ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias -, a França está a cometer um verdadeiro atentado à saúde dos camionistas, estes estão numa situação complicada, parados à espera da abertura da fronteira entre o Reino Unido e França que poderá acontecer já nesta terça-feira.

«Posso dizer que eles estão com muitas más condições. O tempo está mau, as condições não são nada boas, estão parados nas áreas de serviço. É uma situação muito complicada a nível pessoal. No que toca ao Governo e às informações que nós temos mais oficiais apontam que esta situação deveria ficar resolvida hoje até final do dia. Há dúvidas porém qual é que vai ser o acordo que a França vai fazer com o Reino Unido para admitir a passagem dessas pessoas. Hoje o Conselho da Comissão europeia deliberou uma série de medidas que têm de ser aplicadas em toda a Europa, que indicam e apontam para que não seja necessário que os motoristas sejam submetidos a qualquer quarentena ou a qualquer teste para passar de um país para o outro», frisou Pedro Polónio.

Neste contexto, o Presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pede que a França cumpra com as directrizes europeias: «Esperamos que a França venha a determinar isso porque o que está a acontecer é muito grave e não pode perdurar muito mais no tempo porque não há condições. E a França deveria cumprir com as directrizes que a Comissão hoje mesmo reforçou e que não são inovadoras porque vêm no seguimento do que já acontece desde o início da pandemia», assegurou o presidente da associação portuguesa ANTRAM.

Para Pedro Polónio, os camionistas não podem ficar nesta situação muito dias: «Eles têm alguns alimentos com eles, eles têm uns frigoríficos, eles próprios fazem muitas vezes a comida, no entanto não é uma coisa para durar muitos dias. Temos a questão também dos banhos, eles não têm casas de banho. A maioria deles estão parados nas próprias auto-estradas, sem qualquer acesso a casas de banho. E os franceses não estão a conseguir dar uma outra solução que não seja perpetuar uma coisa que é um verdadeiro atentado à saúde destas pessoas», concluiu.

Recorde-se que o Reino Unido volta a ficar confinado para fazer frente à nova variante do novo coronavírus - que está "fora de controlo”, como afirmou no passado sábado o ministro da Saúde britânico.

Itália, Holanda, Áustria, Austrália ou ainda África do Sul já identificaram casos da nova variante da Covid-19, detectada em grande escala no Reino Unido. Em pouco mais de 24 horas, vários países europeus e também no resto do mundo suspenderam ligações com Londres.

França fechou as fronteiras. © AFP - JUSTIN TALLIS

