Reino Unido/África do Sul

Cocid-19: Reino Unido diz que nova estirpe veio da África do Sul

Le ministre britannique à la Santé, Matt Hancock, lors d'un point de presse sur le coronavirus, à Downing Street, ce lundi 14 décembre. AP - Tolga Akmen

Texto por: Bruno Manteigas 2 min

Uma nova variante do coronavírus foi detectada no Reino Unido anunciou esta terça-feira o ministro da Saúde britânico. Matt Hancock afirmou que se trata de mesma estirpe que foi detectada na África do Sul e anunciou restrições de viagem imediatas e quarentena para os passageiros que tenham estado naquele país africano.