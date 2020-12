Futebol: Sporting CP segura liderança na Liga Portuguesa antes do Natal

A dois dias do Natal, o Sporting Clube de Portugal segurou a liderança após a décima jornada que terminou na terça-feira 22 de Dezembro com o triunfo do Sporting de Braga por 3-0 frente ao Rio Ave.

O Sporting Clube de Portugal tem 26 pontos após a décima jornada da liga portuguesa de futebol e lidera com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica e quatro em relação ao FC Porto.

Sporting CP pela margem mínima

A jogar em casa, o Sporting Clube de Portugal venceu por 1-0 o Farense com o único tento do encontro a ser apontado pelo avançado Andraž Šporar de grande penalidade aos 90+1 minutos.

Um triunfo difícil mas importante para garantir o primeiro lugar. Os pupilos de Rúben Amorim contam com 8 vitórias e dois empates em dez jogos, sendo a única equipa que ainda não perdeu nesta temporada 2020/2021.

Quanto ao Farense, onde actuam o internacional angolano Hugo Marques, o internacional guineense Bura e o internacional cabo-verdiano Patrick Fernandes, ocupa o 17° lugar com oito pontos.

Everton (esquerda), avançado brasileiro do Benfica. © LUSA - HUGO DELGADO

SL Benfica acordou na segunda parte

O SL Benfica venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. Os dois tentos foram apontados na segunda parte: o defesa brasileiro do Gil Vicente, Rodrigão, marcou na própria baliza, enquanto o avançado brasileiro Everton apontou o segundo golo.

De notar que o internacional brasileiro, Everton, marcou o seu terceiro golo nesta época 2020/2021, ele que chegou durante o Verão de 2020 ao Benfica proveniente do Grêmio no Brasil.

Um resultado que permite aos pupilos de Jorge Jesus segurar o segundo lugar a dois pontos do líder, isto enquanto os gilistas ocupam o 15° lugar com 9 pontos.

FC Porto segue ritmo dos dois primeiros

O FC Porto derrotou por 2-0 o Nacional da Madeira no Estádio do Dragão. Os tentos foram apontados pelo médio português Sérgio Oliveira, de grande penalidade, e pelo avançado maliano, Moussa Marega.

De notar que os portuenses contaram no onze inicial com o defesa guineense Nanú, isto enquanto o defesa luso-guineense Wilson Manafá ficou no banco de suplentes.

Do lado do Nacional da Madeira, o internacional cabo-verdiano Nuno Borges e o internacional moçambicano Witi não saíram do banco de suplentes.

Moussa Marega, avançado maliano do FC Porto. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

Sporting de Braga fecha 'clube' dos 20 pontos

O Sporting de Braga venceu por 3-0 o Rio Ave no Estádio Municipal de Braga com golos apontados pelo avançado português Ricardo Horta, pelo médio brasileiro Fransérgio e pelo avançado português Paulinho.

Os bracarenses ocupam o quarto lugar com 21 pontos, é a quarta e última equipa com pelo menos 20 pontos após 10 jogos realizados. Quanto ao Rio Ave está na 9ª posição com 11 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting CP desloca-se ao terreno do Belenenses SAD, o SL Benfica recebe o Portimonense, e o FC Porto desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães.

