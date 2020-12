Israel marca novas eleições para Março

Em Israel o parlamento foi dissolvido depois de o governo não ter chegado a acordo sobre o orçamento de Estado. O país marcou eleições para 23 de Março, as quartas em apenas dois anos.

O casamento forçado entre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz foi de curta duração. Oito meses depois de anunciaram a formação do governo de “união e emergência”, os 120 parlamentares rejeitaram o projecto de lei do orçamento de Estado, com 49 votos contra 47 a favor, levando à dissolução automática do parlamento.

O país volta a mergulhar numa crise política e vê-se assim obrigado a marcar novas eleições para 23 de Março, as quartas em dois anos.

De acordo com a imprensa local, o impasse no orçamento de Estado foi revelador das tensões existentes entre Benjamin Netanyahu e o seu antigo rival Benny Gantz.

Depois de três eleições renhidas os dois políticos tinham decidido formar um governo juntando as duas forças políticas, o Likud, de Benjamin Netanyahu e a coligação Azul e Branco de Benny Gantz, Segundo o acordo, o antigo chefe militar, deveria suceder a Netanyahu e ocupar a liderança do governo até ao fim do mandato de três anos.

Estas eleições podem significar o fim da era Netanyahu há quase doze anos no poder e afectado por um caso de corrupção. Desta vez a ameaça já não é Benny Gants, que segundo as sondagens desapareceu da cena política, o novo rival do primeiro-ministro israelita é Gideon Saar, um dissidente do Likud, que já disse que iria vetar qualquer solução que viabilize um governo liderado por Benjamin Netanyahu.

Outro ex-ministro de Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett, saiu também do Likud para formar um partido religioso de direita, e está igualmente a subir nas intenções de voto.

