Futebol: Real Madrid, Atlético e FC Barcelona vencem antes do Natal

O Atlético Madrid e o Real Madrid lideram o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol, enquanto o FC Barcelona ocupa o 5° lugar a 8 pontos dos líderes.

O Atlético Madrid continua na liderança da Liga espanhola, isto após a 15 jornadas. Os ‘colchoneros’ venceram por 0-2 na deslocação ao terreno da Real Sociedad e têm agora 32 pontos em apenas 13 jogos realizados.

Os tentos do Atlético Madrid foram apontados pelo defesa espanhol Mario Hermoso e pelo médio espanhol Marcos Llorente.

De notar que a equipa de Madrid contou com 4 lusófonos nesta partida: o luso-belga Yannick Ferreira-Carrasco, o hispano-brasileiro Diego Costa, e os brasileiros Felipe e Renan Lodi.

Real Madrid venceu com tentos franco-brasileiros

O Real Madrid venceu em casa, no Estádio Alfredo Di Stéfano, por 2-0 o Granada. Os tentos foram apontados pelo avançado francês Karim Benzema e pelo médio brasileiro Casemiro.

É a quinta vitória consecutiva para o Real Madrid. Os ‘merengues’ contam com 10 triunfos desde o início da época 2020/2021, o mesmo número que o Atlético, aliás são as duas equipas com o maior número de triunfos na Liga espanhola.

Um triunfo que permite aos pupilos do francês Zinedine Zidane continuar na liderança da liga espanhola com 32 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid. No entanto, os ‘merengues’ já realizaram 15 encontros, enquanto os ‘colchoneros’ têm apenas 13 jogos.

FC Barcelona goleou o Valladolid

Os catalães deslocaram-se ao terreno do Valladolid e venceram por 0-3. Os golos foram apontados pelo avançado argentino Lionel Messi, pelo avançado dinamarquês Martin Braithwaite e pelo defesa francês Clément Lenglet.

O FC Barcelona, onde actuam o luso-francês Antoine Griezmann e o português Francisco Trincão, ocupa o quinto lugar com 24 pontos, em 14 jogos realizados, a 8 pontos do líder, o Atlético Madrid que disputou apenas 13 partidas.

Os ‘blaugranas’, que contam com o hispano-guineense Ansu Fati, lesionado neste momento, estão numa situação complicada, mas mantêm-se na luta pelo título.

Na próxima jornada o Atlético Madrid recebe o Getafe, o Real Madrid desloca-se ao terreno do Elche, e o FC Barcelona acolhe o Eibar.

