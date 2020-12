"Um bom acordo" para o Reino Unido e União Europeia

Os líderes europeus congratularam-se pelo "bom acordo" entre o Reino Unido e a União Europeia. O acordo, alcançado uma semana antes do prazo final para a saída efectiva dos britânicos da União Europeia, enquadra as relações comerciais entre os vinte e sete e o Reino Unido, evitando nomeadamente o restabelecimento das taxas aduaneiras.

Após uma noite e uma manhã de negociações finais, a União Europeia e o Reino Unido chegaram, esta quinta-feira, a um terreno comum sobre o futuro de suas relações comerciais entre os vinte e sete e o Reino Unido, evitando nomeadamente o restabelecimento das taxas aduaneiras.

Foi um entendimento difícil, negociado até à véspera do Natal pessoalmente pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Os líderes europeus congratularam-se pelo "bom acordo" alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo "protege os interesses europeus" e "traça as bases de uma relação solida" com Londres.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão europeia

O primeiro-ministro britânico também confirmou o acordo, escrevendo nas redes sociais "The deal is done", o acordo está feito. Boris Johnson disse que este acordo vai "proteger empregos em todo o país", acrescentanto que "retomamos o controlo das nossas leis e do nosso destino".

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico

O negociador europeu para o Brexit regozijou-se com o acordo obtido com o Reino Unido, a escassos dias da saída deste país do bloco europeu, lembrando que foi construída uma nova parceria para o futuro em torno de quatro pilares.

"Antes de mais um Acordo de livre comércio, ambicioso e equitativo, em segundo lugar uma parceria económica e social cuja abrangência é sem precedentes. E isto desde os transportes aéreos, rodoviários, à energia, à luta contra as alterações climáticas, à pesca. Aqui garantimos, globalmente, uma base de acesso recíproca às águas e aos recursos, com uma nova repartição das quotas e das oportunidades de pesca. A nossa parceria inclui também uma cooperação em termos de pesquisa, inovação, segurança nuclear e da área espacial no âmbito dos programas da União", disse Michel Barnier.

Michel Barnier, negociador europeu para o Brexit

A pesca foi a questão mais difícil e regateada até ao fim, os dois lados tiveram de fazer compromissos.

A próxima etapa será a aprovação no parlamento britânico entre no natal e o ano novo. Ao deixar pouco tempo aos deputados para escrutinar o texto, Boris Johnson vai evitar críticas dos eurocépticos e colocar pressão no Partido Trabalhista para deixar passar um acordo que, mesmo insatisfatório, é melhor do não ser alcançado qualquer acordo.

Do lado europeu, os Estados-Membros devem agora aprovar o procedimento para a aplicação provisória do acordo, para que entre em vigor no primeiro dia do novo ano, uma vez que o Parlamento Europeu não terá tempo para o ratificar até então.

