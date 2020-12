União Europeia e Reino Unido fecham acordo para o Brexit

A União Europeia e Reino Unido fecharam, esta quinta-feira, um acordo para o Brexit. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que o acordo "protege os interesses europeus" e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, refere que "retomamos o controlo das nossas leis e do nosso destino".

É a surpresa de Natal. Numa altura em que o Reino Unido e a União Europeia se preparavam para continuar as negociações até 2021, Londres e Bruxelas chegaram a um acordo sobre as futuras relações comerciais, esta quinta-feira, 24 de Dezembro, evitando um "não acordo".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que o acordo "protege os interesses europeus" e "traça as bases de uma relação solida" com Londres.

O primeiro-ministro britânico também já confirmou o acordo, escrevendo nas redes sociais "The deal is done", o acordo está feito. Boris Johnson disse que este acordo vai "proteger empregos em todo o país", acrescentanto que "retomamos o controlo das nossas leis e do nosso destino"

Os Estados-Membros devem agora aprovar o procedimento para a aplicação provisória do acordo, para que entre em vigor no primeiro dia do novo ano, uma vez que o Parlamento Europeu não terá tempo para o ratificar até então.

O processo de saída da União Europeia foi iniciado na sequência do referendo britânico de 23 de Junho de 2016, com 51,9% dos britânicos a votarem a favor do Brexit.

