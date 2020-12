Brasil/Neymar

Brasil: Festa de Neymar passou de 500 para 150 convidados

Entrada principal de Porto Bello onde Neymar tem uma vivenda luxuosa em Mangaratiba, a 130 km do Rio de Janeiro. Mauro PIMENTEL AFP/Archives

Texto por: Miguel Martins 4 min

Do Dia de Natal até 1 de Janeiro o craque brasileiro do PSG, Neymar, tinha previsto uma festa numa mansão do litoral do Estado do Rio de Janeiro com cerca de 500 convidados. Numa altura em que o Brasil enfrenta a segunda vaga da Covid-19 sendo o terceiro país com maior mortalidade, no fim de semana ultrapassou-se a fasquia dos 190 000 mortos.