Futebol: Sporting CP na liderança, FC Porto e SL Benfica lutam pelo 2° lugar

A 11ª e derradeira jornada do ano civil de 2020 acaba nesta terça-feira 29 de Dezembro com os seguintes encontros : SL Benfica-Portimonense, Vitória de Guimarães-FC Porto e Moreirense-Santa Clara, isto enquanto o Sporting Clube de Portugal termina o ano na liderança do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Publicidade Continuar a ler

O Sporting Clube de Portugal lidera a Liga Portuguesa de futebol com 29 pontos, após 11 jogos realizados, e vai continuar na liderança após a derradeira jornada antes do fim do ano civil de 2020.

Os leoninos deslocaram-se ao terreno do Belenenses SAD e venceram por 1-2. Os golos leoninos foram apontados pelo avançado português Tiago Tomás e pelo médio luso-angolano João Mário, enquanto o único tento do Belenenses foi da autoria do médio português Miguel Cardoso.

Os sportinguistas têm 9 triunfos e dois empates, sendo o único clube que ainda não sofreu nenhuma derrota.

FC Porto e SL Benfica lutam pelo segundo lugar

O Sport Lisboa e Benfica, 2° classificado com 24 pontos, recebe o Portimonense a 29 de Dezembro no Estádio da Luz. Os encarnados, que perderam a Supertaça frente ao rival, o FC Porto, por 0-2 na semana passada, vão tentar arrecadar uma nona vitória no Campeonato 2020/2021.

As águias defrontam os algarvios que ocupam o 18° e último lugar com apenas 8 pontos em 10 jogos realizados.

O Futebol Clube do Porto, 4° classificado com 22 pontos, desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães nesta terça-feira 29 de Dezembro.

Os dragões querem terminar o ano com um triunfo no campeonato, eles que venceram o derradeiro troféu de 2020, a Supertaça de Portugal.

Recorde-se que em 2020, os dragões arrecadaram o Campeonato de Portugal, a Taça de Portugal, e a Supertaça.

De referir por último que a quarta equipa acima dos 20 pontos, o Sporting de Braga com 24 pontos, ocupa o 3° lugar, isto após o triunfo por 1-4 na deslocação ao terreno do Boavista. Os bracarenses têm um jogo a mais do que SL Benfica e FC Porto e ainda podem cair para o quarto lugar.

Imagem de Ilustração. © USA TODAY Sports - Soobum Im

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro