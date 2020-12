Futebol

Futebol: SL Benfica termina ano no 2° lugar, FC Porto no 3°

O SL Benfica venceu por 2-1 o Portimonense e ocupa o 2° lugar na Liga Portuguesa. © LUSA - ANTÓNIO COTRIM

Texto por: Marco Martins 3 min

A 11ª e derradeira jornada do ano civil de 2020 acabou na terça-feira 29 de Dezembro com os triunfos do SL Benfica e do FC Porto que terminam respectivamente o ano no 2° e no 3° lugares.