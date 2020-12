50 países já começaram a vacinar contra a Covid-19

Cerca de 50 países já arrancaram o plano de vacinação contra a Covid-19, um ano depois do primeiro alerta da China e do início da epidemia mundial.

A China, berço da pandemia, foi o primeiro país a arrancar com a vacinação durante o verão, sem esperar que uma vacina fosse formalmente autorizada.

Até agora, quase cinco milhões de chineses foram vacinados. Pequim permitiu sob reserva a entrada no mercado da vacina Sinopharm, que conta com uma taxa de eficácia de 79%.

A Rússia lançou a 5 de Dezembro as vacinas para as pessoas mais frágeis com a vacina Sputnik V, entretanto aprovada na Bielorússia e Argentina. A Argélia arranca com o plano de vacinação com a Sputnik V em Janeiro.

O Reino Unido abriu o caminho na Europa, foi o primeiro país a autorizar a vacina da Pfizer-BioNTech. A campanha de vacinação começou a 8 de Dezembro, cerca de 800.000 pessoas já receberam as vacinas, segundo o Serviço Nacional de Saúde.

O Reino Unido é ainda o primeiro país a aprovar a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Vai começar a ser administrada a 4 de Janeiro.

Canadá e Estados Unidos iniciaram as suas campanhas de vacinação a 14 de Dezembro, Suíça a 23, Sérvia a 24, a grande maioria da União Europeia a 27 de Dezembro com a vacina Pfizer-BioNTech.

Os Estados Unidos e o Canadá também foram os dois primeiros países a autorizar a vacina da farmacêutica americana Moderna, que deve ser aprovada para a semana, a 6 de Janeiro, pela União Europeia (UE).

Cerca de 2,8 milhões de americanos já receberam a primeira dose da vacina Covid-19. Nos 27 países da UE, a Alemanha administrou o maior número de injecções até agora, com mais de 130.000 em cinco dias.

No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos foram os primeiros a lançar a campanha de vacinação com doses do chinês Sinopharm, no dia 14 de Dezembro, com doses de Pfizer-BioNTech.

Israel foi ambicioso na meta traçada em vacinar um quarto de sua população num mês, já vacinou cerca de 800.000 pessoas. A Turquia, que recebeu doses do Sinovac da China, vai lançar a campanha de vacinação em meados de Janeiro.

Na América Latina, México, Chile e Costa Rica foram os primeiros a lançar, no dia 24 de Dezembro, a vacina Pfizer-BioNTech.

Na Ásia, Singapura lançou a campanha na quarta-feira com a mesma vacina. Ainda no continente asiático, muitos países decidiram não se precipitar: Índia, Japão e Taiwan arrancam o plano de vacinação no primeiro trimestre de 2021 e as Filipinas e Paquistão no segundo trimestre, enquanto o Afeganistão e a Tailândia planeiam começar em meados do próximo ano.

Na África Subsaariana, as vacinações ainda não têm data prevista. Apesar da Guiné ter administrado esta semana as primeiras doses do Sputnik V da Rússia de forma ainda experimental.

O mundo corre o risco de uma "catástrofe moral" se África ficar para trás na vacinação alertou esta quinta-feira, 31 de Dezembro, a Organização Mundial de Saúde. As expectativas apontam para que as campanhas de vacinação no continente africano arranquem em Abril.

