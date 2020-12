Boris Johnson saúda "momento incrível" da saída do Reino Unido do Mercado Europeu

Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, congratula-se com a assinatura do Acordo de parceira entre o Reino Unido e a União Europeia em Londres a 30 de Dezembro de 2020.

O primeiro-ministro britânico saudou na sua Mensagem de Ano Novo o "momento incrível" que é a saída do Reino Unido do mercado único europeu, garantindo que o seu país será "aberto, generoso e virado para o exterior".

A Mensagem de Ano Novo de Boris Johnson ocorria a escassas horas da entrada em vigor do Acordo de livre comércio que doravante rege as relações entre este ex Estado membro e os demais 27 países da União Europeia.

Um acordo que vai ainda ser submetido à votação do Parlmento Europeu, mas que já foi assinado pelos presidentes da Comissão e do Conselho europeus e, posteriormente, sufragado pelos deputados das duas câmaras do parlamento britânico.

Às 23 horas, TMG, a mesma hora em Londres entra em vigor, embora ainda de forma provisória, o Acordo de livre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia.

Uma nova era que passa um pouco desapercebida aos olhos dos britânicos, a braços com um confinamento que diz respeito a quase 3/4 do país devido à forte circulação da pandemia de Covid-19 como nos diz Hélder Macedo, professor no Kings college de Londres.

Hélder Macedo, professor no King's College de Londres

"As pessoas estão fartas e cansadas do problema do Brexit: há 4 anos, é um total disparate ! Há muita gente que considera totalmente errada a saída do Reino Unido, mas há um fenómeno de fadiga em que acabaram por achar que era melhor resolver o assunto, ainda que mal, com este acordo... que não é muito favorável ao Reino Unido, mas, enfim, sempre é melhor do que nenhum acordo..."

Este académico realça que faz sentido relacionar o pouco interesse suscitado no Reino Unido por esta nova era com a agudização da pandemia de Covid-19 no país com o "Covid a ter-se tornado prioritário"..

O Professor Hélder Macedo acrescenta que não obstante estar-se a vacinar há mais tempo no Reino Unido do que na União Europeia "o caso está bicudo, pior do que se imaginava, isto é um governo extremamente ineficiente, que nunca antecipa os problemas.

Enfim houve a demagogia toda do Brexit, e, mesmo as pessoas no Partido Trabalhista que sempre foi a favor da continuação na União Europeia, acabou por dizer "Melhor é votar esta coisa, despachar este assunto", com um acordo mau...que não é bom para o Reino Unido e nem muito bom para a União Europeia, mas antes isso... do que sairem de qualquer maneira, que era o que ia acontecer".

O Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia a 31 de Janeiro, a fase de transição termina agora a 31 de Dezembro.

A 1 de Janeiro de 2021 o país passa a ter novas regras de relacionamento com o bloco a que pertenceu durante 47 anos que estipulam, nomeadamente, um Acordo de livre comércio.

