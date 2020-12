Futebol: Atlético líder isolado, FC Barcelona e Real Madrid perdem pontos

Luis Suárez (esquerda), avançado uruguaio, apontou o único tento do Atlético Madrid no triunfo por 1-0 frente ao Getafe.

O Atlético Madrid lidera isolado o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol, enquanto o Real Madrid ocupa o segundo lugar e o FC Barcelona está na 6ª posição.

O Atlético Madrid continua na liderança da Liga espanhola, isto após a 16ª jornada. Os ‘colchoneros’ venceram por 1-0 o Getafe num dérbi madrileno e têm agora 35 pontos em apenas 14 jogos realizados.

O único tento do Atlético Madrid foi apontado pelo avançado uruguaio Luis Suárez, ele que chegou ao clube madrileno durante o Verão de 2020 proveniente do FC Barcelona.

De notar que a equipa do Atlético Madrid contou com 3 lusófonos nesta partida: o luso-belga Yannick Ferreira-Carrasco, o português João Félix e o brasileiro Felipe.

Real Madrid empatou e perdeu dois pontos

O Real Madrid empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Elche. O tento madrileno foi apontado pelo médio croata Luka Modric, enquanto o golo do Elche foi marcado pelo avançado espanhol Fidel Chaves de grande penalidade.

Após cinco vitórias consecutivas, o Real Madrid acabou por perder dois pontos na luta pelo primeiro lugar. Os ‘merengues’ contam com 10 triunfos desde o início da época 2020/2021, três empates e três derrotas. De notar que o líder, o Atlético, tem apenas uma derrota.

Este empate coloca os pupilos do francês Zinedine Zidane no segundo lugar com 33 pontos, a dois dos ‘colchoneros’. No entanto, os ‘merengues’ já realizaram 16 encontros, enquanto os ‘colchoneros’ têm apenas 14 jogos.

O Real Madrid, comandado pelo treinador francês Zinedine Zidane, perdeu dois pontos na corrida ao título de Campeão de Espanha. © GABRIEL BOUYS AFP/Archives

FC Barcelona empatou em casa sem Lionel Messi

Os catalães empataram a uma bola frente ao Eibar no Camp Nou sem a presença, dentro das quatro linhas, da estrela argentina Lionel Messi. O golo dos ‘blaugranas’ foi apontado pelo avançado francês Ousmane Dembélé, enquanto o tento do Eibar foi marcado pelo avançado espanhol Kike García.

O FC Barcelona, onde actuam o luso-francês Antoine Griezmann, o português Francisco Trincão e o brasileiro Philippe Coutinho, ocupa o sexto lugar com 25 pontos, em 15 jogos realizados, a 10 pontos do líder, o Atlético Madrid que disputou apenas 14 partidas.

Os ‘blaugranas’, que contam com o hispano-guineense Ansu Fati, lesionado neste momento, estão numa situação complicada, mas mantêm-se na luta pelo título.

Na próxima jornada o Atlético Madrid desloca-se ao terreno do Alavés, o Real Madrid recebe o Celta de Vigo, e o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Huesca.

Lionel Messi, avançado do FC Barcelona. © Cesar Manso AFP

