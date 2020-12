Jean-Michel Jarre e cidade de Paris celebram passagem de fim de ano

O conhecido músico e compositor francês Jean-Michel Jarre associado à cidade de Paris,celebram esta noite de 31 de Dezembro, através de um concerto virtual acessível ao mundo inteiro, a passagem de fim ano. O concerto prestará uma homenagem à catedral Notre Dame de Paris .

Com em pano de fundo a pandemia de covid-19, que impossibilita celebração física do espectáculo em França, a cidade de Paris e o conhecido músico francês, Jean-Michel Jarre, decidiram criar um evento virtual que através das redes sociais, apela o resto do mundo a partilhar das 23h15 às 00h15, horário de Paris, ( 22h15 às 23h15 TMG) um concerto,que tem como elo de ligação o simbolismo representado pela catedral Notre Dame de Paris.

Em declarações à Radio France Internationale, o músico e compositor Jean -Michel Jarre destacou, como surgiu a ideia de um concerto virtual que celebra Paris e encerra o ano de 2020.

Jean-Michel Jarre, músico francês

“A ideia de organizar este concerto veio de uma conversa com Anne Hidalgo, edil de Paris, durante a qual nós dissemos que não devíamos baixar os braços. Dissemos que por ocasião do fim nos devíamos tentar fazer, criar alguma coisa.

Por conseguinte a ideia deste concerto virtual, de forma a respeitar o confinamento e o recolher obrigatório. Em suma de inovar, de destacar um know- how francês e europeu, assim como convidar o mundo inteiro ao centro de Paris, dando um concerto virtual na Notre Dame , prestando homenagem a uma catedral que foi fragilizada como nós e que ao mesmo tempo é uma Jóia do património mundial, que liga todos nós.

Eu estarei em directo de um estúdio em Paris, físicamente, e através do meu avatar, virtualmente dentro da catedral. Eu terei captadores em mim , à semelhança do se passa no filme “Matrix” e as pessoas ver-me-ão nessa catedral virtual.

Jean-Michel Jarre

Patrocinado pela UNESCO, o concerto envolvente, de um novo tipo, foi intitulado “Welcome to the other side” , em francês “Bienvenue Ailleurs” ( Bemvindo ao Outro lado) para além da homenagem à Notre Dame de Paris, tem como objectivo veicular uma mensagem de esperança para o novo ano de 2021, perante os tempos difíceis que atravessa a humanidade.

Várias dezenas de designers e técnicos do espectáculo contribuíram durante semanas com o seu esforço e talento para que à meia-noite , Paris acolha virtualmente o mundo, durante um espectáculo , para o qual Jean-Michel Jarre concebeu uma orquestração do seu álbum ”Electronica” .

Segundo a presidente Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, o concerto digital permitirá a França e o resto do mundo assistir em directo o evento da passagem do Ano em Paris.

Inteiramente gratuito e acessível em todo mundo, o concerto virtual realizado pela start-up francesa VrrOOm, será transmlitido em directo pelas plataformas Vrchat, Youtube, Facebook, pela rádio nacional France Inter, bem como pela canal de televisão privado BFMTV e o site de informação da cidade de Paris, “Paris.fr”.

