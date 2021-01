Futebol: Liga Inglesa regressa em dia de Ano Novo

A Liga Inglesa de futebol regressa já nesta sexta-feira 1 de Janeiro, Dia de Ano Novo, para a 17ª jornada. Everton-West Ham e Manchester United-Aston Villa, eis o cartaz deste primeiro dia de 2021.

Publicidade Continuar a ler

O campeonato inglês da primeira divisão de futebol nunca pára durante as festas de final de ano. E o primeiro dia do ano não foge à regra.

Manchester United no 1° lugar?

Os ‘Red Devils’, que contam com o médio português Bruno Fernandes, recebem o Aston Villa, quinto classificado.

Um triunfo do Manchester United pode colocar a equipa no primeiro lugar com 33 pontos, os mesmos que o Liverpool, actual líder isolado.

Uma vitória do Aston Villa também pode permitir aos ‘Villans’ chegar ao terceiro lugar com 29 pontos, os mesmos que Leicester e Everton.

A equipa de Birmingham está a renascer das cinzas, após terminar a época 2019/2020 no 17° lugar, estando perto de descer à segunda divisão inglesa.

Everton tenta aproximar-se de rival

O Everton, clube da cidade de Liverpool, recebe o West Ham, 10° classificado. Um encontro importante para os ‘Toffees’ que ocupam actualmente o quarto lugar com 29 pontos, a quatro do líder, o Liverpool, clube da mesma cidade e grande rival.

O Everton conta com 5 jogadores lusófonos: os portugueses André Gomes e João Virgínia, bem como os brasileiros Richarlison, Bernard e Allan.

A jornada prossegue amanhã, 2 de Janeiro, com destaque para o jogo entre o Tottenham do português José Mourinho e o Leeds do argentino Marcelo Bielsa.

Quanto ao líder, o Liverpool, desloca-se ao terreno do Southampton a 4 de Janeiro.

Imagem de Ilustração. © AFP - DIRK WAEM

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro