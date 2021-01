Rali Dakar: Nasser al-Attiyah e Ricky Brabec vencem prólogo na Arábia Saudita

A 43ª edição do Rali Dakar arrancou neste sábado, 2 de Janeiro, e termina a 15 do mesmo mês na Arábia Saudita. Pelo segundo ano consecutivo, o mais mediático rali de todo-o-terreno decorre em território saudita.

Ao todo serão mais de 7600 quilómetros, mais de quatro mil e setecentos deles cronometrados. O Dakar 2021 arrancou neste sábado 2 de Janeiro em Jeddah com uma tirada de 129 quilómetros.

Nos automóveis, o piloto espanhol Carlos Sainz vai defender o título alcançado o ano passado ao volante de uma Mini.

No entanto, haverá outros favoritos como o francês Stéphane Peterhansel (Mini) ou o qatari Nasser al-Attiyah (Toyota).

Aliás no prólogo o vencedor foi o qatari Nasser al-Attiyah (Toyota). No segundo lugar, com o mesmo tempo do vencedor, ficou o sul-africano Brian Baragwanath (Century), enquanto na terceira posição acabou o piloto saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a 8 segundos do líder.

De referir que o melhor piloto lusófono na prova foi o português Ricardo Porém (Borgward) que acabou no 17° lugar a 19 segundos do vencedor.

Na vertente das motas, o norte-americano Ricky Brabec (Honda) vai também tentar defender o seu título numa prova que não vai contar com o estreante moçambicano Paulo Oliveira.

O piloto de 47 anos, que ia estar presente pela primeira vez, levando à estreia também de Moçambique na prova, acabou por adiar o sonho saudita devido à incerteza em torno do início do Rali Dakar na Arabia Saudita devido à pandemia de Covid-19.

Paulo Oliveira, piloto moçambicano, explicou o que representa o Rali Dakar.

Paulo Oliveira, piloto moçambicano 02-01-2021 MM

No que diz respeito ao prólogo, o norte-americano Ricky Brabec (Honda) venceu e já lidera a classificação. O espanhol Joan Barreda Bort está no segundo lugar a 6 segundos do líder, enquanto o australiano Daniel Sanders (KTM) ocupa a terceira posição a 13 segundos.

O melhor piloto lusófono foi o luso-alemão Sebastian Bühler (Hero) que acabou no 5° lugar a 16 segundos do vencedor do prólogo.

Após um ano de 2020 em que vários eventos desportivos foram adiados, suspensos ou cancelados, o ano de 2021 começou com toda a normalidade com um dos maiores eventos, o Rali Dakar de 2 a 15 de Janeiro.

Ricky Brabec, piloto norte-americano, venceu o prólogo nas motas. © AFP - FRANCK FIFE

