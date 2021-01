EUA: revelações de telefonema de Donald Trump para conseguir vitória na Geórgia

Miguel Martins com AFP

Nos Estados Unidos o diário Washington Post difundiu neste domingo uma conversa telefónica da véspera na qual o presidente cessante, Donald Trump, pedia ao responsável republicano pelas eleições no Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, para que encontrasse 11 780 boletins de voto.

O presidente norte-americano pediu, pois, no sábado que encontrasse os votos necessários para anular a sua derrota no Estado da Geórgia, segundo um telefonema gravado sem o seu conhecimento, divulgado no domingo pelo jornal Washington Post.

Donald Trump falava com Brad Raffensperger, responsável americano pelas eleições naquele Estado norte-americano.

O presidente cessante continua a descartar reconhecer a sua derrota nas eleições de 3 de Novembro e, para o efeito, procurou ora ameaçando, ora louvando o seu interlocutor, fazer com que este se mobilizasse em prol da anulação das eleições na Geórgia.

Um Estado que Joe Biden, candidato democrata declarado vencedor e que deverá tomar posse a 20 do corrente, terá vencido por 12 000 votos de diferença, em relação a Donald Trump, uma votação confirmada, mesmo, por novo apuramento de dados.

No telefonema Raffensperger estava acompanhado por um advogado do Estado e não cedeu perante Trump que fazia referência a boatos de fraudes no escrutínio da Geórgia.

A Casa Branca descartou comentar a divulgação da gravação, um escândalo que tem provocado amplas reacções em Washington.

Eis a tradução de um excerto do telefonema em causa:

Donald Trump: "Ganhámos esta eleição e não há nada de errado em dizer que vocês voltaram a calcular.

Brad Raffensperger: "O desafio que o senhor presidente tem pela frente é que os seus dados não estão correctos."

Donald Trump: "Você deveria ter uma eleição com dados correctos !"

Brad Raffensperger: "Acreditamos mesmo que tivemos uma eleição com dados correctos."

Donald Trump: "Não, não têm, nem perto disso ! Ouça, tudo o que eu quero é isto: encontrar 11 780 votos, ou seja, um a mais do que tivemos porque ganhámos este Estado.

Brad o que é que vamos fazer ? Ganhámos a eleição e não é honesto retirar-nos a vitória desta maneira ! "

Telefonema entre Donald Trump e Brad Raffensperger

A 14 de Dezembro o Colégio de grandes eleitores declarou a vitória de Joe Biden com 306 votos para o candidato democrata, contra 232 para o presidente republicano cessante.

Este número deve ser confirmado na quarta-feira pelo Congresso, antes da tomada de posse a 20 de Janeiro do 46° presidente norte-americano.

