Futebol: Cristiano Ronaldo ultrapassou Pelé

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus. © Josep LAGO AFP

Texto por: Marco Martins 2 min

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus, apontou dois golos no triunfo por 4-1 frente à Udinese e ultrapassou o antigo avançado brasileiro Pelé na lista dos melhores marcadores da história do futebol, contabilizando os tentos apontados com as equipas e as selecções principais.