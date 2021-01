França/relações internacionais

Antiga ministra da saúde de França vai exercer funções na OMS

A ex-ministra da Saúde da França, Agnès Buzyn,começou exercer funções no gabinete do director-deral da Organização Mundial de Saúde a partir de 4 de Janeiro de 2021. Antoine Gyori/Corbis via Getty Images

Texto por: RFI 4 min

A antiga ministra da Saúde de França, Agnès Buzyn, foi nomeada à Orgnaização Mundial de Saúde, em Genebra, onde ela será encarregada do acompanhamento das questões multilaterais da agência da ONU. Buzyn, médica de formação, foi criticada pela sua gestão da crise sanitária durante o mandato como ministra no seu país. Segundo ela anunciou nesta terça-feira, vai desempenhar as suas novas funções junto do gabinete do director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.