Futebol

Futebol: Sporting CP na liderança, SL Benfica e FC Porto partilham 2° lugar

O Sporting Clube de Portugal lidera a Liga Portuguesa. © LUSA - MÁRIO CRUZ

Texto por: Marco Martins 3 min

A 12ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol acabou na segunda-feira 4 de Janeiro com triunfos do Sporting CP e do FC Porto. No entanto o SL Benfica empatou e partilha agora o 2° lugar com os portistas.