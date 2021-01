Estados Unidos

Biden confirmado presidente, após uma batalha campal no Capitólio

Reforços em Washington, perto do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021 após a invasão do recinto por adeptos de Donald Trump. REUTERS - JIM URQUHART

Texto por: Miguel Martins com AFP 6 min

Joe Biden foi confirmado hoje pelo Congresso como vencedor das eleições presidenciais de novembro. O candidato democrata deve tomar posse no dia 20, quando a sessão do Congresso esteve interrompida pela vandalização do recinto nesta quarta-feira por apoiantes do presidente cessante Donald Trump. Morreram 4 pessoas nos desacatos que geraram perplexidade em todo o mundo.