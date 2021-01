Estados Unidos/Eleição

Estados Unidos: Trump promete "transição ordenada"

Joe Biden confirmado a 7 de janeiro como o 46° Presidente dos Estados Unidos, após mais de dois meses de suspense. MANDEL NGAN AFP/File

As autoridades federais pediram a colaboração do público, para identificar os apoiantes do Presidente Donald Trump, que invadiram o Capitólio na quarta-feira, 6 de janeiro, o que gerou uma onda de violência que culminou na morte de quatro pessoas, na detenção de mais de 50 e danos à propriedade federal.