Alargado período de recolher obrigatório em novos distritos de França

O Primeiro-ministro da França,Jean Castex e o seu governo decidiram alargar o período de recolher obrigatório em novos distritos para reduzir as contaminações por Covid-19. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Texto por: RFI

No âmbito de medidas visando conter a recrudescência de contaminações pelo coronavírus, as autoridades francesas decidiram alargar o recolher obrigatório em distritos até à data não afectados. Entre estes estão designadamente o do Bas-Rhin, cuja capital é a cidade de Estrasburgo, no leste da França. Paralelamente, restaurantes, bares e espaços culturais vão permanecer encerrados até nova ordem.