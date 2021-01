Estados Unidos: Donald Trump condena ataques no Capitólio

© VIA REUTERS - Donald J. Trump via Twitter

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou os actos de violência dos manifestantes que invadiram o Capitólio na passada quarta-feira 6 de janeiro.

Os distúrbios de quarta-feira, 6 de janeiro, dentro e fora do Capitólio resultaram na morte de 5 pessoas, visto que nesta sexta-feira a polícia do Capitólio confirmou a morte do agente que ficou ferido durante o ataque ao Congresso dos Estados Unidos.

Num vídeo difundido na rede social Twitter, que activou novamente a conta do Presidente norte-americano, Donald Trump afirmou que quer uma transição calma do poder a partir de agora visto que o Congresso validou a eleição de Joe Biden.

Nessa alocução à Nação, o ainda Presidente norte-americano condenou os actos de violência no Capitólio e prometeu castigos à altura para os manifestantes que se introduziram no recinto da Democracia norte-americana.

«Queria começar por falar dos ataques odiosos contra o Capitólio dos Estados Unidos. Como todos os americanos, estou escandalizado pela violência, a anarquia e a confusão. A América é e deve ser, sempre, uma Nação com lei e ordem. Os manifestantes que se introduziram no Capitólio desafiaram a Democracia Americana. Para aqueles que cometeram actos de violência ou de destruição, vocês não representam o nosso país. E aqueles que infrigiram a lei, vão pagar. Acabámos de viver uma eleição intensa e com emoções fortes. Mas agora os espíritos têm de se acalmar e a paz deve ser restabelecida. O Congresso certificou os resultados. Uma nova administração vai tomar posse a 20 de Janeiro. Vou agora concentrar-me numa transição do poder ordenada e sem problemas. Aos cidadãos deste país, foi a honra da minha vida tê-los servido como Presidente. E a todos os meus incríveis apoiantes, eu sei que estão decepcionados, mas quero que saibam: a nossa incrível viagem acaba apenas de começar», concluiu Donald Trump.

Donald Trump, Presidente cessante dos Estados Unidos 08-01-2021

O Congresso dos Estados Unidos aprovou, na quinta-feira 7 de Janeiro, a contagem dos votos do Colégio Eleitoral, formalizando a vitória do Presidente Joe Biden, após os violentos tumultos em Washington.

A sessão no Congresso terminou com o vice-presidente Mike Pence declarando Joe Biden vencedor da eleição presidencial de 3 de Novembro passado.

A tomada de posse de Joe Biden deverá ocorrer a 20 de Janeiro.

