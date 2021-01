Invasão do Capitólio provoca demissões na administração Trump

A secretária da Educação norte-americana, Betsy DeVos, apresentou na quinta-feira a demissão, a segunda na administração de Donald Trump depois dos incidentes no Capitólio provocados por apoiantes do presidente cessante.

A renúncia de Betsy DeVos acontece poucas horas depois da Secretária dos Transportes, Elaine Chao, ter abandonado o cargo. A responsável pela pasta da Educação explicou que o envolvimento de Donald Trump na invasão do Capitólio foi determinante na decisão.

"É inegável que a sua retórica teve impacto na situação, e isso é um ponto de viragem para mim", escreveu Devos numa carta enviada a Donald Trump, citada por vários órgãos de comunicação norte-americanos.

Depois dos manifestantes pró-Trump terem invadido violentamente o Capitólio na quarta-feira, 6 de Janeiro, o presidente cessante está cada vez mais isolado. A demissão de Betsy Devos precede a saída de Elaine Chao e envia uma mensagem de distanciamento dos aliados republicanos a menos de duas semanas do fim de Donald Trump.

Nove baixas na administração Trump

No total, são nove os membros da administração Trump que apresentaram demissão por estarem em desacordo com a postura do Presidente cessante.

Do lado dos democratas, estas saídas pouco ou nada significam. Jackie Speire, eleito para a Câmara dos Deputados, refere que “são ratos que abandonam o navio que está a afundar”.

Numerosas vozes nos EUA, nomeadamente a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, estão a apelar ao recurso à 25.ª Emenda da Constituição para afastar Donald Trump da Casa Branca, acusado de incitar os apoiantes à invasão do Capitólio.

Os líderes democratas querem que o vice-presidente Mike Pence afaste desta forma Trump, assumindo a presidência interina, para impedir o Presidente cessante de actuar nas duas últimas semanas do mandato.

