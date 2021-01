Invasão do Capitólio provoca demissões na administração Trump

A secretária da Educação norte-americana, Betsy DeVos, apresentou na quinta-feira a demissão, a segunda na administração de Donald Trump depois dos incidentes no Capitólio provocados por apoiantes do presidente cessante.

A renúncia de Betsy DeVos acontece poucas horas depois da Secretária dos Transportes, Elaine Chao, ter abandonado o cargo. A responsável pela pasta da Educação explicou que o envolvimento de Donald Trump na invasão do Capitólio foi determinante na decisão.

"É inegável que a sua retórica teve impacto na situação, e isso é um ponto de viragem para mim", escreveu Devos numa carta enviada a Donald Trump, citada por vários órgãos de comunicação norte-americanos.

Depois dos manifestantes pró-Trump terem invadido violentamente o Capitólio na quarta-feira, 6 de Janeiro, o presidente cessante está cada vez mais isolado.

Nove baixas na administração Trump

No total, são nove os membros da administração Trump que apresentaram demissão por estarem em desacordo com a postura do Presidente cessante.

Do lado dos democratas, estas saídas pouco ou nada significam. Jackie Speire, eleito para a Câmara dos Deputados, refere que “são ratos que abandonam o navio que está a afundar”.

Numerosas vozes nos EUA, nomeadamente a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, estão a apelar ao recurso à 25.ª Emenda da Constituição para afastar Donald Trump da Casa Branca, acusado de incitar os apoiantes à invasão do Capitólio.

Os líderes democratas querem que o vice-presidente Mike Pence afaste desta forma Trump, assumindo a presidência interina, para impedir o Presidente cessante de actuar nas duas últimas semanas do mandato.

