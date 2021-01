Futebol: Sporting CP, SL Benfica e FC Porto triunfaram sem problemas

Os quatro líderes - Sporting CP, SL Benfica, FC Porto e SC Braga - do campeonato português da primeira divisão de futebol venceram nesta 13ª jornada.

O Sporting Clube de Portugal lidera a Liga Portuguesa de futebol com 35 pontos, após 13 jogos realizados.

Os leoninos deslocaram-se ao terreno do Nacional e venceram por 0-2. Os tentos dos leoninos foram apontados pelo avançado português Nuno Santos e pelo avançado cabo-verdiano Jovane Cabral.

De nota que Jovane Cabral, de 22 anos, apontou o seu 3° golo no campeonato português nesta época 2020/2021.

Os sportinguistas têm 11 triunfos e dois empates, sendo o único clube que ainda não sofreu nenhuma derrota. Quanto ao Nacional da Madeira, que conta com o cabo-verdiano Nuno Borges e com o moçambicano Witi, ocupa o 10° lugar com 13 pontos.

Benfica triunfou em casa

O Sport Lisboa e Benfica venceu por 2-0 o Tondela no Estádio da Luz. Os golos dos encarnados foram apontados pelo avançado suíço Haris Seferović e pelo avançado alemão Gian-Luca Waldschmidt.

Com este resultado o SL Benfica ocupa o 2° lugar com 31 pontos, a quatro do líder, isto enquanto o Tondela ocupa o 14° lugar com 12 pontos.

Haris Seferović (direita), avançado suíço do Benfica, apontou o primeiro golo no triunfo encanado por 2-0 frente ao Tondela. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

FC Porto segura 2°lugar

O Futebol Clube do Porto deslocou-se ao terreno do Famalicão e venceu por 1-4. Os golos dos portuenses foram apontados pelo médio português Sérgio Oliveira, de grande penalidade, pelo avançado português João Mário, e pelo avançado iraniano Mehdi Taremi, que bisou. O tento de honra dos famalicenses foi da autoria do avançado brasileiro Jhonata Robert de grande penalidade.

Com este triunfo o FC Porto está com o SL Benfica no segundo lugar com 31 pontos, isto enquanto o Famalicão está na 16ª posição com 11 pontos.

O Sporting de Braga, que ocupa o quarto lugar com 27 pontos, derrotou por 2-1 o Marítimo e continua a seguir o ritmo dos ditos ‘três grandes’, visto que é a única equipa, além de Sporting CP, SL Benfica e FC Porto, que ultrapassou os 20 pontos.

Na próxima jornada o Sporting CP recebe o Rio Ave, o SC Braga desloca-se ao terreno do Paços de Ferreira, e o FC Porto acolhe o SL Benfica, naquele que será o jogo grande da jornada.

Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto. © LUSA - FERNANDO VELUDO

