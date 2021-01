Ministro da Justiça francês vai ser investigado por conflito de interesses

O Tribunal de Justiça da República de França vai abrir uma investigação ao ministro da Justiça, Eric Dupont-Moretti, alvo de queixas de uma associação e três sindicatos de magistrados, por conflito de interessses relacionados com a sua antiga actividade de advogado.

O procurador geral do Tribunal de recursos , François Molins anunciou num comunicado que vai investigar o ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti sobre a eventualidade de conflito de interesses ligados à sua antiga profissão de advogado.

Desde a sua nomeação à pasta da Justiça em Julho de 2020, considerada pelos sindicatos da magistratura de França como uma "declaração de guerra à magistratura", o ministro da Justiça francês é alvo de acusações de conflito de interesses, que ele tem rejeitado.

Duas queixas e três comunicações foram endereçadas ao Tribunal de Justiça da República, única instância competente para julgar os membros do governo, por acções levadas a cabo no exercício das suas funções.

As acusações prendem-se com os processos administrativos ordenados por Eric Dupond-Moretti contra três magistrados do sector de investigação financeira do Ministério Público, que tinham participado num inquérito preliminar tendo como objectivo identificar o infiltrado, que teria informado o ex-presidente Nicolas Sarkozy e o seu advogado Thierry Herzog, que ambos estavam sob escuta telefónica.

No decurso das investigações, foram examinadas detalhadamente as facturas telefónicas de vários advogados, entre as quais, as de Eric Dupond-Moretti, que viria posteriorment a ser nomeado ministro da Justiça.

