Oposição de eleitos locais franceses ao recolher obrigatório às 18h

O governo francês decidiu alargar o período de recolher obrigatório em oito novos distritos no âmbito da luta contra as contaminações pela covid-19. Os eleitos dos referidos distritos pronunciaram-se contras as novas medidas que, segundo eles, põem em causa a liberdade de circulação e asfixiam a vida económica, sem evidenciarem uma real eficácia.

Publicidade Continuar a ler

Os eleitos dos oitos distritos nos quais o recolher obrigatório vai ser aplicado às 18 horas, a partir de domingo, contestam a eficácia das novas restrições.

No distrito de Bouches du Rhône,cuja capital é Marselha, os eleitos tanto municipais como regionais denunciaram unanimemente a medida , que segundo eles não provou a sua eficácia.

A contestação também é partilhada por Jean-François Lovisolo, presidente dos edis do distrito de Vaucluse, também no sul da França.

Segundo Lovisolo, os seus homólogos têm reservas sobre a utilidade da nova medida no plano sanitário, nas zonas urbanas periféricas e rurais do seu distrito.

De acordo com o eleito, às 18 horas, o grupo de risco da população já está em casa, por conseguinte as novas restrições prejudicarão sobretudo os comerciantes, os restaurantes que vendem para consumo em domicílio, as estações de serviço e as padarias.

O governo chefiado por Jean Castex que implementa o recolher obrigatório desde Outubro do ano passado, afirma que as medidas são difíceis mas necessárias para lutar contra a epidemia.

O médico Eric Caumes, chefe do serviço das doenças infecciosas do hospital parisiense Pitié-Salpêtrière, expressou sábado o seu cepticismo sobre a eficácia do recolher obrigatório. Caumes afirmou que pessoalmente não acredita na eficácia do recolher obrigatório

Paralelamente a cidade de Bagneux, nos subúrbios do leste de Paris, iniciou sábado uma operação de rastreio anti-covid maciça, depois de um habitante ter sido detectado com a variante do vírus emergida no Reino Unido.

Oposição de eleitos locais ao recolher obrigatório às 18 horas 09 01 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro