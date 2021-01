Indonésia

Indonésia: Localizadas caixas negras do Boeing 737-500

Elementos da marinha indonésia recuperam destroços do Boeing 737-500 de Sriwijaya Air .10 de Janeiro de 2021. AFP - ADEK BERRY

Texto por: RFI 4 min

Foram localizadas este domingo, as duas caixas negras do Boeing 737-500 da companhia aérea Sriwijawa Air, que se despenhou-se no Mar de Java, poucos minutos depois de descolar do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta, na capital indonésia. Trata-se de uma etapa importante para determinar as causas do acidente. A bordo do aparelho seguiam 50 passageiros e 12 tripulantes.