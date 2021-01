Iémen: Hutis declarados organização terrorista pelos Estados Unidos

Militante huti, em Amran, noroeste do Iémen, após bombardeamentos da coligação liderada pela Arábia Saudita, em Agosto de 2015.

A Arábia Saudita e o governo do Iémen congratularam-se já com o anúncio norte-americano de classificar os rebeldes hutis como uma organização terrorista. Estes admitem retaliar contra a política americana.

A Arábia Saudita aplaudiu a decisão americana, enfatizando o facto de as milícias hutis terem o apoio do Irão.

Também a diplomacia do Iémen se congratulou com a medida em comunicado alegando que os hutis mereciam ser classificados como, "uma organização terrorista estrangeira, não só devido aos respectivos actos terroristas, mas também pelos esforços permanentes para prolongar o conflito".

Obviamente que os interessados reagiram com indignação ao anúncio afirmando na rede twitter por intermédio de Mohamed Ali al Houthi que "Os americanos estão na origem do terrorismo. A política e as acções da administração Trump também são terrorismo. É de condenar a respectiva política pelo que temos o direito de retaliar".

O governo americano de Trump tinha anunciado, com efeito, neste domingo, a apenas dez dias do fim do seu mandato, que integraria na lista negra de grupos terroristas o movimento huti.

Mike Pompeo, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, prometeu notificar o Congresso desta decisão visando reforçar, citamos "a dissuasão contra as actividades nefastas do regime iraniano".

Três chefes dos hutis constam também desta lista, incluindo o respectivo chefe, Abdel Malek al Houthi.

