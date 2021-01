Rali Dakar: José Ignacio Cornejo Florimo e Nasser al-Attiyah vencem 8ª etapa

A oitava etapa da 43ª edição do Rali Dakar decorreu nesta segunda-feira 11 de Janeiro na Arábia Saudita. O qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) venceu nos automóveis, enquanto o chileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) arrecadou o triunfo nas motas.

A oitava etapa do Dakar 2021 decorreu nesta segunda-feira 11 de Janeiro entre Sakaka e Neom numa distância de 709 quilómetros.

Nos automóveis, o qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) venceu a etapa com 52 segundos de vantagem em relação ao espanhol Carlos Sainz (Mini). No terceiro lugar ficou o piloto francês Stéphane Peterhansel (Mini) a 3 minutos e 03 segundos do vencedor.

De referir que o melhor piloto lusófono na etapa foi o português Ricardo Porém (Borgward) que acabou no 14° lugar a 25 minutos e 19 segundos do vencedor.

Na classificação geral, Stéphane Peterhansel lidera com 4 minutos e 50 segundos de vantagem em relação a Nasser al-Attiyah. No terceiro lugar está o espanhol Carlos Sainz (Mini) a 38 minutos e 55 segundos.

O melhor piloto lusófono na geral é o navegador português Filipe Palmeiro (Toyota), que participa na prova com o piloto lituano Benediktas Vanagas, que está no 12° lugar a 4 horas 09 minutos e 54 segundos do líder.

Na vertente das motas, o chileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) venceu a oitava etapa. O australiano Toby Price (KTM) acabou no segundo lugar a 1 minuto e 05 segundos do vencedor, enquanto o norte-americano Ricky Brabec (Honda) terminou na terceira posição a 2 minutos e 50 segundos.

O melhor piloto lusófono na etapa foi o luso-alemão Sebastian Bühler (Hero) que acabou no 10° lugar a 7 minutos e 58 segundos do vencedor da etapa.

Na classificação geral, o chileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) lidera a prova. O australiano Toby Price (KTM) está no segundo lugar a 1 minuto e 6 segundos do líder, enquanto o britânico Sam Sunderland (KTM) ocupa a terceira posição a 5 minutos e 57 segundos.

O melhor piloto lusófono na geral é o português Joaquim Rodrigues (Hero) que está no 16° lugar a 1 hora 17 minutos e 49 segundos do líder.

A nona etapa decorre nesta terça-feira 12 de Janeiro à volta de Neom numa distância de 579 quilómetros.

