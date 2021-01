Estados Unidos / Cuba

EUA tornam a colocar Cuba entre os países que apoiam o terrorismo

Mike Pompeo faz parte dos "falcões" da administração cessante de Donald Trump. The Washington Post via Getty Im - The Washington Post

Texto por: Liliana Henriques 4 min

A nove dias da tomada de posse do Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, a administração do Presidente cessante, Donald Trump, anunciou na noite de ontem ter voltado a colocar Cuba na lista negra dos países que apoiam o terrorismo, lista da qual a ilha caribenha tinha sido retirada em 2015 pela administração Obama. Com esta decisão, Trump poderia dificultar o restabelecimento de relações serenas entre os Estados Unidos e Cuba desejada pelo futuro Presidente Biden.