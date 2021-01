Estados Unidos

Twitter suspende 70 mil contas ligadas aos apoiantes de Trump e QAnon

Apoiantes de Donald Trump, entre os quais Jake Angeli (no centro, com o chapéu de pele com chifres), conhecido activista do grupo complotista de extrema-direita QAnon, no passado dia 6 de Janeiro no Capitólio em Washington. AP - Manuel Balce Ceneta

Texto por: Liliana Henriques 3 min

A rede Twitter anunciou ter “suspendido permanentemente” desde Sexta-feira 70 mil contas ligadas aos apoiantes do Presidente cessante do Estados Unidos, Donald Trump, e ao grupo complotista de extrema-direita QAnon, no intuito de impedi-los de usar os seus canais para fins violentos, como sucedeu na Quarta-feira passada com a invasão do Capitólio por activistas pro-Trump, em plena sessão de certificação da vitória do democrata Joe Biden nas presidenciais, gerando tumultos que custaram a vida de 5 pessoas.