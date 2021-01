Andebol: Arranque do Mundial no Egipto

O Mundial de Andebol masculino começa nesta quarta-feira 13 de Janeiro no Egipto com o país anfitrião a defrontar o Chile.

Publicidade Continuar a ler

No Cairo, o Egipto vai defrontar o Chile no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de andebol masculino que decorre em território egípcio.

É o primeiro encontro do Grupo G, onde figuram também a Suécia e a Macedónia do Norte, estas duas selecções defrontando-se na quinta-feira 14 de Janeiro.

A detentora do título mundial, a Dinamarca, entra em acção apenas na sexta-feira, 15 de Janeiro, defrontando o Bahrein no Grupo D onde constam também a Argentina e a República Democrática do Congo.

Angola, Cabo Verde, Brasil e Portugal no Mundial

Quatro selecções lusófonas vão estar presentes no Campeonato do Mundo: Angola, Cabo Verde, Brasil e Portugal. É um recorde no que diz respeito ao número de participantes de países de língua portuguesa.

Cabo Verde faz a sua estreia na prova enquanto o Brasil vai participar pela 15ª vez, é a selecção lusófona com o maior número de presenças num Campeonato do Mundo.

De referir que a Selecção Cabo-Verdiana ficou desfalcada de seis jogadores e quatro elementos da equipa técnica, incluindo o treinador principal, um dos treinadores adjuntos, um fisioterapeuta e um membro da Federação, por terem testado positivo aos testes PCR para a Covid-19. A comitiva cabo-verdiana seguiu nesta quarta-feira viagem para o Egipto.

Portugal vai participar pela quarta vez num Mundial, enquanto Angola vai estar presente pela quinta vez na prova de andebol masculino.

De notar que a primeira selecção lusófona a estrear-se será Portugal na quinta-feira 14 deste mês frente à Islândia.

Eis os grupos da selecções lusófonas:

Grupo A: Cabo Verde, Alemanha, Hungria e Uruguai.

Grupo B: Brasil, Espanha, Tunísia e Polónia.

Grupo C: Angola, Croácia, Qatar e Japão.

Grupo F: Portugal, Argélia, Marrocos e Islândia.

No Campeonato do Mundo de 2019 de andebol masculino, o Brasil terminou no 9° lugar e Angola no 23°, sendo que havia apenas dois países de língua portuguesa. O vencedor na altura foi a Dinamarca.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro