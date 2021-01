Brasil confirma que circula na Amazónia a nova estirpe da covid-19 detectada no Japão

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mais importante centro de investigação médica da América Latina, confirmou ontem a identificação e circulação no estado do Amazonas de uma nova estirpe inédita do coronavírus que foi descoberta pela primeira vez há dias no Japão em quatro viajantes japoneses de regresso ao seu países depois de visitarem a Amazónia.

De acordo com a Fiocruz, esta nova estirpe do coronavírus originária da Amazónia apresenta uma série de mutações inéditas.

Identificada pela primeira vez em quatro viajantes japoneses de regresso a Tóquio no passado dia 2 de Janeiro depois de terem visitado o estado de Amazonas, um dos mais afectados pela pandemia a nível do Brasil, esta nova estirpe apresenta, segundo o instituto de pesquisa, um número “incomum” de alterações genéticas, além das verificadas na chamada proteína ‘Spike’, a proteína através da qual o coronavírus penetra nas células humanas.

Ainda de acordo com a Fiocruz, estas alterações “assemelham-se ao padrão observado” nas variantes detectadas no Reino Unido e na África do Sul e o surgimento simultâneo destas novas estirpes sugere “mudanças convergentes na evolução” da doença, sendo que segundo este instituto, as mutações observadas são um “fenómeno recente, provavelmente ocorrido entre Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021”, e “podem ser representantes de uma linhagem emergente no Brasil”.

Sobre uma eventual maior contagiosidade da nova estirpe, tanto os cientistas do Brasil como do Japão não escondem a sua preocupação, à semelhança do director-geral da OMS que ontem qualificou a nova variante de "altamente problemática", este responsável considerando ainda que “quanto mais o vírus se espalha, maior o risco de novas mutações”.

Neste contexto, o Japão que até ao momento contabilizou cerca de 300 mil contaminações e um pouco mais de 4 mil óbitos, está a tomar novas precauções, perante a aceleração do número de contaminações nos últimos dias e também a identificação da presença das variantes inglesa e sul-africana no seu território. Hoje, o estado de emergência em vigor desde o dia 7 de Janeiro na capital, foi estendido a 7 outros distritos.

Quanto ao Brasil que juntamente com os Estados Unidos está entre os pontos do globo mais afectados, este país com aproximadamente 212 milhões de habitantes, acumulou mais de 200 mil óbitos e cerca de 8,2 milhões de infectados desde o começo da pandemia.

