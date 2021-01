Estados Unidos: Lisa Montgomery executada no Indiana

Os Estados Unidos executaram uma mulher nesta quarta-feira 13 de Janeiro, há cerca de 70 anos que isso não acontecia. A última mulher foi Bonnie Brown Heady, executada em 1953 pelo sequestro e a morte de um menino de seis anos.

Lisa Montgomery, de 52 anos, recebeu uma injecção letal na noite de terça para quarta-feira, isto após o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ter dado luz verde para a execução. O Tribunal Supremo recusou os últimos recursos de Lisa Montgomery à meia-noite.

Esta cidadã norte-americana foi condenada à morte após ter assassinado em 2004 uma mulher grávida de oito meses para lhe roubar o bebé, que sobreviveu.

Um crime horrível

Lisa Montgomery, na altura com 36 anos, a 16 de dezembro de 2004, foi até ao Kansas, onde vivia Bobbie Jo Stinnett, uma jovem de 23 anos.

Criadora de cães, com o marido Zeb, foi enganada por Lisa Montgomery que afirmou desejar comprar um cão.

O Departamento da Justiça detalhou o que ocorreu quando a norte-americana executada chegou à casa de Bobbie Jo Stinnett: «Lisa Montgomery atacou e estrangulou Bobbie Jo Stinnett, que estava grávida de oito meses, até que a vítima perdeu a consciência. Com uma faca de cozinha, Lisa Montgomery cortou o abdómen de Bobbie Jo Stinnett, o que fez com que ela retomasse a consciência. Uma luta aconteceu então entre as duas mulheres, mas Lisa Montgomery levou a melhor, estrangulou Bobbie Jo Stinnett até a morte».

Lisa Montgomery levou o bebé para a casa onde morava com o seu marido na altura, Kevin. No entanto, depois da descoberta da morte de Bobbie Jo Stinnett, a polícia rapidamente encontrou a assassina, recuperando a rapariga que sobreviveu.

O julgamento acabou por ditar a pena de morte apesar de se ter falado muito da infância de Lisa Montgomery em que ela sofreu abusos sexuais de vários homens, vivia numa família pobre onde era mal-tratada e foi abandonada pelo pai. A mulher executada tinha desenvolvido problemas psicológicos, ela que teve quatro filhos com o primeiro marido antes de ser esterilizada.

Lisa Montgomery acabou por ser a 11ª pessoa executada sob o mandato de Donald Trump.

Lisa Montgomery, mulher norte-americana de 52 anos. © . Wyandotte County Sheriff's Department/AFP/Archivos

Execuções em catadupa

Após 17 anos de ‘pausa’ nas execuções, a administração Trump recomeçou durante o Verão, e em menos de 6 meses já houve mais de dez.

Um número que deverá continuar a crescer visto que esta semana, dois homens afro-americanos devem também ser executados: Corey Johnson na quinta-feira e Dustin Higgs na sexta-feira.

No entanto, estas duas execuções podem ainda ser adiadas visto que os dois prisioneiros foram infectados pela Covid-19 e os juízes estimam que a injecção letal pode causar sofrimentos ilegais.

No Texas, com a pandemia de Covid-19, todas as execuções foram suspensas visto que para uma execução é necessário guardas prisionais que podem ser infectados pela Covid-19.

O Senador democrata Dick Durbin acusa a administração Trump de «acelerar as execuções» de uma maneira «insensata» visto que muitos dos condenados estão no corredor da morte há «vários anos».

Com a tomada de posse de Joe Biden a 20 de Janeiro, as execuções federais poderão ser proibidas através de uma lei desejada pelos democratas como afirmou Dick Durbin.

