Estados Unidos: Mike Pence mantém Donald Trump na Casa Branca

A cerca de uma semana da tomada de posse de Joe Biden, Mike Pence decidiu não evocar a 25ª emenda para afastar Donald Trump do poder.

Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, recusou-se a seguir o pedido de senadores republicanos e democratas para destituir Donald Trump, evocando a 25ª emenda que permite afastar um Presidente da Casa Branca: «A 25ª emenda não é um meio de punição. Acho que evocar essa emenda não vai servir os interesses da Nação ou que isso até seja conforme à Constituição», assegurou o vice-presidente.

No entanto, é nesta quarta-feira 13 de Janeiro que um novo processo de destituição vai ser iniciado na Câmara dos Representantes.

O actual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump é acusado de incitação à insurreição, isto após a invasão do Capitólio na quarta-feira 6 de Janeiro.

Um processo de destituição que poderá chegar ao fim se os Republicanos, partido de Donald Trump, seguirem as recomendações dos Democratas. De notar que vários partidários de Donald Trump já começaram a afastar-se do Presidente desde o incidente no Capitólio que causou a morte de cinco pessoas.

Quanto a Donald Trump, numa declaração no Texas, admitiu não estar preocupado com esse processo nem com a 25ª emenda: «Este processo de destituição ridículo, é apenas mais um capítulo da caça às bruxas mais viciosa da história do nosso país. É perigoso para os Estados Unidos num período tão sensível», afirmou o Presidente cessante.

A Câmara dos Representantes vai examinar nesta quarta-feira 13 de Janeiro a acusação contra Donald Trump e deverá votar logo a seguir. Se esta primeira fase for aprovada, Donald Trump será o primeiro Presidente dos Estados Unidos a ter tido dois processos de destituição.

