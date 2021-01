França/sociedade

França repatria menores de acampamentos de nordeste da Síria

Jihadistas detidos num acampamento do nordeste da Síria depois da derrota do grupo Estado Islâmico.Observadores afirmam que eles estão confrontados com uma morte lenta devido às condições. © Le Monde

Texto por: RFI 4 min

A França anunciou na quarta-feira que repatriou sete crianças, filhos de jihadistas,do nordeste da Síria. Segundo as autoridades,o regresso dos menores integra-se no âmbito do repatriamento, que a França está a levar a cabo, desde a derrota do grupo autodenominado Estado Islâmico e a queda do chamado califado.