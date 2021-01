Portugal: Candidatos não querem adiamento das presidenciais

Debate com os sete candidatos às eleições presidenciais de 2021

Os sete candidatos às presidenciais portuguesas debateram ontem à noite, 12 de Janeiro. O actual presidente e candidato, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o único que esteve à distância, através de uma videoconferência a partir de casa.

Publicidade Continuar a ler

O debate entre os sete candidatos às presidenciais aconteceu na véspera de Portugal entrar num novo confinamento. Um debate no qual o actual Presidente e recandidato ao cargo foi o principal alvo de críticas por parte dos seus seis adversários, sobretudo pela gestão da crise pandémica.

Outro dos grandes temas debatido foi o de um eventual adiamento da data das eleições devido à pandemia de Covid-19. Depois de ouvir todos os partidos, o actual Presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa admitiu não haver condições para adiar as eleições.

"Não houve nenhum partido que tivesse defendido a ideia de uma revisão constitucional e, portanto, a possibilidade de um adiamento. Cheguei à conclusão de que não há condições para que a Assembleia da República, que é quem e só ela pode rever a Constituição avançar para uma decisão que permitisse o adiamento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Ana Gomes, candidata independente, lembrou que vale a pena fazer campanha porque as eleições não são uma coroação.

"Eu não desejo o adiamento das eleições. Eu disse é que ele devia ser ponderado porque quando há vontade política, há sempre soluções e eu não me oporia a um adiamento", declarou Ana Gomes.

A candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, defendeu a democracia; "Não é o nosso papel desvalorizar a democracia, nem o acto, nem o direito das pessoas de votar. Acho que devemos, sim, criar as situações para que as pessoas possam votar em segurança".

João Ferreira, candidato do PCP, chamou a atenção para que os alarmismos sejam combatidos. "Os candidatos não devem, neste momento, contribuir para um sentimento de alarmismo. Eu estive também hoje na reunião do Infarmed, não ouvi ninguém a falar, nenhum especialista, nenhum responsável político a falar na possibilidade de adiamento de eleições. Nenhum", garantiu João Ferreira.

Tiago Mayan, o candidato do Iniciativa Liberal, criticou as medidas do governo. "Daqui a cinco dias, vamos ter pessoas a votar. A impreparação e a incapacidade de previsão deste governo para o que iria acontecer neste contexto é que nos trouxe para um ponto de não retorno", apontou Tiago Mayan Gonçalves.

O candidato do partido de extrema-direita Chega!, André Ventura, falou em trapalhada total. " devido ao contexto pandémico que vivemos. "A abstenção pode ser muito marcante devido ao contexto pandémico em que vivemos. O governo muito contribuiu para isso porque não preparou devidamente um acto que já se sabia há um ano que iria ter lugar", disse.

O candidato do Reagir Incluir Reciclar, Vitorino Silva afirmou não tomar posse caso a abstenção fosse superior a 50%. "Eu se ganhasse e se não tivesse mais de 50% do eleitorado português não tomava posse. Eu acho que tinha vergonha de tomar posse num país em que metade não foi às urnas eleitorais", descreveu o candidato conhecido por Tino de Rans.

A relação entre o Serviço Nacional de Saúde e os privados dominou o confronto e os sete candidatos não chegaram a consenso sobre o adiamento das eleições.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro