Andebol: Portugal entrou a vencer no Mundial

Portugal venceu a Islândia por 25-23 na primeira jornada do Mundial de Andebol masculino que decorre no Egipto.

A primeira selecção lusófona a entrar em ação, Portugal, arrecadou um primeiro triunfo no Campeonato do Mundo de andebol.

Os Portugueses, que estavam na frente do marcador no intervalo 11-10, acabaram por vencer por 25-23 neste jogo a contar para o Grupo F. O melhor marcador do lado de Portugal foi Miguel Martins que apontou 6 golos.

De notar que no outro encontro do grupo, a Argélia derrotou por 24-23 Marrocos. A segunda jornada decorre a 16 de Janeiro.

Paulo Pereira, seleccionador de Portugal. © AFP - KHALED ELFIQI

França também venceu o 1° jogo

A França venceu a Noruega por 28-24 num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo E.

No outro encontro do grupo, a Suíça derrotou por 28-25 a Áustria. De notar que os suíços substituíram os Estados Unidos que ficaram fora da prova devido a casos positivos de Covid-19.

Angola, Cabo Verde e Brasil entram em acção

Nesta sexta-feira 15 de Janeiro, o Brasil defronta a Espanha no Grupo B, Angola vai medir forças com o Qatar no Grupo C, isto enquanto Cabo Verde se vai estrear na prova frente à Hungria no Grupo A.

Cabo Verde faz a sua estreia num Mundial, o Brasil vai participar pela 15ª vez no Campeonato do Mundo, enquanto Angola vai estar presente pela quinta vez na prova de andebol masculino.

Eis os grupos da selecções lusófonas:

Grupo A: Cabo Verde, Alemanha, Hungria e Uruguai.

Grupo B: Brasil, Espanha, Tunísia e Polónia.

Grupo C: Angola, Croácia, Qatar e Japão.

Grupo F: Portugal, Argélia, Marrocos e Islândia.

